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Германия передала Украине пакет военной помощи: что в него вошло

30 июня 2023 01:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Германия передала Украине пакет военной помощи: что в него вошло
Радиолокационная станция TRML-4D для зенитных ракетных комплексов. Фото: Hensoldt
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальный Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи. Известно, что в него вошли радар ППО TRML-4D и оборудование для разминирования.

Об этом идет речь на странице правительства Германии.

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Сообщается, что в список помощи вошли:

  • 1 РЛС среднего радиуса действия "TRML-4D";
  • 3 моста для мостоукладчика BEAVER;
  • 2 машины пограничной охраны;
  • 16 грузовиков Zetros.

"Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные расходы в последующие годы составляют 10,5 миллиарда евро. Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, Германия, работая в партнерстве с США, планирует усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив ей до конца текущего года еще 45 самоходных зенитных систем Gepard. Германия уже передала Украине 34 системы Gepard, а следующие 15 должны прибыть в ближайшее время.

Также мы писали, что Литва передаст Украине не только ракетные комплексы NASAMS, но и бронетранспортеры М113. Кроме того, ВСУ получат боеприпасы для гранатометов.

В частности, вооруженные силы Украины получат от литовских партнеров тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов.

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