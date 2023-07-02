Зброя, надана Україні, не повинна потрапити до РФ, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: google

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина вже поставила значну кількість озброєння Україні та продовжуватиме це робити в майбутньому. Проте політик стурбований, що зброя може потрапити на територію РФ.

Про це заявив сам Шольц в інтерв'ю tagesschau.

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Побоювання Шольца

За словами канцлера, Німеччина має намір підтримувати Україну у її боротьбі з Росією, включаючи постачання танків Leopard та систем протиповітряної оборони Iris-T, а також навчання українських військових.

Проте Шольц висловив свою стурбованість можливим використанням Україною наданого озброєння на території Російської Федерації.

"Ми вже поставили значну кількість танків, і ми плануємо продовжувати це. Однак ми не бажаємо, щоб зброя, що постачається нами, використовувалася для атак на територію Росії", — підкреслив канцлер.

Таким чином, Німеччина підтверджує свою підтримку України, проте висловлює побоювання щодо використання цього озброєння за межами конфлікту на території Росії.

Нагадаємо, що офіційний Берлін передав Києву черговий пакет воєнної допомоги. Відомо, що до нього увійшли радар ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Також ми повідомляли, що Німеччина, працюючи у партнерстві зі США, планує посилити протиповітряну оборону України, надавши їй до кінця поточного року ще 45 самохідних зенітних систем Gepard. Німеччина вже передала Україні 34 системи Gepard, а наступні 15 мають прибути найближчим часом.