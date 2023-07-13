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"Зброя у цивільних вантажівках": партизани викрили хитрість кримських окупантів

13 липня 2023 13:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Зброя у цивільних вантажівках": партизани викрили хитрість кримських окупантів
Російські вантажівки, якими окупанти маскували постачання боєприпасів. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти в останні дні збільшили кількість та частоту постачання боєприпасів із Криму до прифронтових регіонів. Боєприпаси росіяни перевозять у цивільних вантажівках.

Про це повідомили на своєму Telegram-каналі представники партизанської групи АТЕШ.

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Російське маскування

Росіяни приховують перевезення боєприпасів з окупованого Криму на північ, у напрямку фронту.

Українські партизани з’ясували, що окупанти везуть боєприпаси у цивільних вантажних автомобілях.

Саме з цим пов’язується збільшення кількості цивільних вантажівок, які були помічені на півночі Криму по дорозі на Херсонщину та Запорізьку область.

Окупанти активізувалися

За інформацією українських партизанів із групи АТЕШ, в останні дні російські війська серйозно активізували рух з Криму на північ.

Причому у напрямку фронту перекидають не тільки боєприпаси, а і військову техніку з особовим складом.

Партизани з АТЕШ про російську хитрість із боєприпасами
Партизани з АТЕШ про російську хитрість із боєприпасами

Нагадаємо, що відсторонений від командування 58-ою російською армією генерал-майор Іван Попов заявив, що окупаційним військам не вистачає артилерійської техніки.

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