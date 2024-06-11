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Оружие от США позволило Украине замедлить российское наступление в Харьковской области — Пентагон

11 июня 2024 09:46
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Наступление России в Харьковской области провалилось — Пентагон
Военнослужащие США у системы HIMARS. Фото: AFP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Получив пакет помощи от США, Украина стабилизировала ситуацию с российским наступлением в Харьковской области. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать линию фронта.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в понедельник, 10 июня.

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По словам Райдера, поставки помощи из США начинают поступать в Украину и изменяют ситуацию на поле боя.

"Тот факт, что вы видели, россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", — сказал он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что теперь Силы обороны могут продолжать удерживать линию фронта, поскольку помощь им поступает.

"Мы признаем, что еще многое нужно сделать, и мы продолжим это делать", — подытожил Райдер.

Ранее мы сообщали, что российская армия провалила попытку открыть второй фронт в Харьковской области . Украина начинает перехватывать инициативу, поскольку уже получает военную помощь от стран-союзниц.

В частности президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине 7 июня. Его стоимость – 225 миллионов долларов.

наступление
военная помощь
США
оружие
война в Украине
Россия
Украина
Пентагон
Харьковская область
війна

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