Наступ Росії на Харківщині провалився — Пентагон

Зброя від США дозволила Україні сповільнити російський наступ на Харківщині — Пентагон
Отримавши пакет допомоги від США Україна стабілізувала ситуацію з російським наступом у Харківській області. Збройні сили України продовжують тримати лінію фронту.
Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу у неділю, 10 червня.
ЗСУ можуть утримувати лінію фронту
За словами Райдера, поставки допомоги із США починають надходити в Україну і вже змінюють ситуацію на полі бою.
"Той факт, що ви бачили, росіяни справді сповільнилися з точки зору прогресу, якого вони досягали під Харковом", — сказав він.
Речник Пентагону наголосив, що тепер Сили оборони можуть продовжувати утримувати лінію фронту, оскільки допомога їм надходить.
"Ми визнаємо, що ще багато чого потрібно зробити, і ми продовжимо це робити", — підсумував Райдер.
Раніше ми повідомляли, що російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу, оскільки вже отримує військову допомогу від країн-союзниць.
Зокрема, президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні 7 червня. Його вартість — 225 мільйонів доларів.
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