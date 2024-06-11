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Зброя від США дозволила Україні сповільнити російський наступ на Харківщині — Пентагон

11 червня 2024 09:46
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Наступ Росії на Харківщині провалився — Пентагон
Військовослужбовці США біля системи HIMARS. Фото: AFP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Отримавши пакет допомоги від США Україна стабілізувала ситуацію з російським наступом у Харківській області. Збройні сили України продовжують тримати лінію фронту.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу у неділю, 10 червня.

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За словами Райдера, поставки допомоги із США починають надходити в Україну і вже змінюють ситуацію на полі бою.

"Той факт, що ви бачили, росіяни справді сповільнилися з точки зору прогресу, якого вони досягали під Харковом", — сказав він.

Речник Пентагону наголосив, що тепер Сили оборони можуть продовжувати утримувати лінію фронту, оскільки допомога їм надходить.

"Ми визнаємо, що ще багато чого потрібно зробити, і ми продовжимо це робити", — підсумував Райдер.

Раніше ми повідомляли, що російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу, оскільки вже отримує військову допомогу від країн-союзниць.

Зокрема, президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні 7 червня. Його вартість — 225 мільйонів доларів.

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