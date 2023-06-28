Сдавал позиции ВСУ: николаевского прокурора-изменника осудили пожизненно
Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненный срок за то, что "сдавал" российским оккупантам позиции ВСУ в Николаевской области. Его признали виновным в государственной измене.
Об этом сообщает СБУ.
С кем сотрудничал бывший чиновник
По информации следствия, изменник проводил сотрудничество с представителями российских силовых структур. Однако он "работал" через посредника, чтобы "отвести следы от себя".
Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры сообщал о:
- оперативной обстановке в Николаеве и области;
- погибших военных и гражданских лиц,
- пленных, места их содержания;
- результатах обстрелов Николаева;
- суточных паролях на блокпостах на территории области.
"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", — говорится в сообщении.
Что нашли во время обысков
Благодаря обыскам, у преступника изъяли:
- мобильный телефон,
- компьютерную технику,
- флеш-носители, имеющие доказательства его незаконной деятельности.
Суд назначил ему наказание — пожизненное заключение и конфискацию имущества.
По информации "Суспільного", речь идет о Геннадии Германе. Ему вынесли приговор в Одессе.
"После оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами", — добавили в материале.
Также известно, что заседания суда посещают родители воинов, погибших в казармах в Николаеве в марте 2022 года.
"Люди связывают смерть своих родных с вероятным госпредательством экспрокурора", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Сумской области Служба безопасности Украины поймала очередного российского коллаборанта. Задержанный корректировал удары с российских РСЗО "Град" и оказался эксрегионалом.