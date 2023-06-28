Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сдавал позиции ВСУ: николаевского прокурора-изменника осудили пожизненно arrow

Сдавал позиции ВСУ: николаевского прокурора-изменника осудили пожизненно

28 июня 2023 18:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сдавал позиции ВСУ: николаевского прокурора-изменника осудили пожизненно
Геннадий Герман на заседании суда. Фото: Суспільне Одеса
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненный срок за то, что "сдавал" российским оккупантам позиции ВСУ в Николаевской области. Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

С кем сотрудничал бывший чиновник

По информации следствия, изменник проводил сотрудничество с представителями российских силовых структур. Однако он "работал" через посредника, чтобы "отвести следы от себя".

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры сообщал о:

  • оперативной обстановке в Николаеве и области;
  • погибших военных и гражданских лиц,
  • пленных, места их содержания;
  • результатах обстрелов Николаева;
  • суточных паролях на блокпостах на территории области.

"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", — говорится в сообщении.

Что нашли во время обысков

Благодаря обыскам, у преступника изъяли:

  • мобильный телефон,
  • компьютерную технику,
  • флеш-носители, имеющие доказательства его незаконной деятельности.

Суд назначил ему наказание — пожизненное заключение и конфискацию имущества.

По информации "Суспільного", речь идет о Геннадии Германе. Ему вынесли приговор в Одессе.

"После оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами", — добавили в материале.

Получил пожизненное: николаевскому прокурору в Одессе вынесли приговор за госпредательство
Предателя забрасывают сырыми яйцами после заседания. 28 июня 2023 года. Фото: Суспільне Одеса

Также известно, что заседания суда посещают родители воинов, погибших в казармах в Николаеве в марте 2022 года.

"Люди связывают смерть своих родных с вероятным госпредательством экспрокурора", — добавили в сообщении.

В Одессе николаевского экспрокурора приговорили к... за госизмраду
Родители погибших бойцов в суде. 28 июня 2023 года. Фото: Суспільне Одеса

Напомним, ранее в Сумской области Служба безопасности Украины поймала очередного российского коллаборанта. Задержанный корректировал удары с российских РСЗО "Град" и оказался эксрегионалом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз