Сдавал позиции ВСУ: николаевского прокурора-изменника осудили пожизненно

Геннадий Герман на заседании суда. Фото: Суспільне Одеса

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненный срок за то, что "сдавал" российским оккупантам позиции ВСУ в Николаевской области. Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ.

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С кем сотрудничал бывший чиновник

По информации следствия, изменник проводил сотрудничество с представителями российских силовых структур. Однако он "работал" через посредника, чтобы "отвести следы от себя".

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры сообщал о:

оперативной обстановке в Николаеве и области;

погибших военных и гражданских лиц,

пленных, места их содержания;

результатах обстрелов Николаева;

суточных паролях на блокпостах на территории области.

"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", — говорится в сообщении.

Что нашли во время обысков

Благодаря обыскам, у преступника изъяли:

мобильный телефон,

компьютерную технику,

флеш-носители, имеющие доказательства его незаконной деятельности.

Суд назначил ему наказание — пожизненное заключение и конфискацию имущества.

По информации "Суспільного", речь идет о Геннадии Германе. Ему вынесли приговор в Одессе.

"После оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами", — добавили в материале.

Предателя забрасывают сырыми яйцами после заседания. 28 июня 2023 года. Фото: Суспільне Одеса

Также известно, что заседания суда посещают родители воинов, погибших в казармах в Николаеве в марте 2022 года.

"Люди связывают смерть своих родных с вероятным госпредательством экспрокурора", — добавили в сообщении.

Родители погибших бойцов в суде. 28 июня 2023 года. Фото: Суспільне Одеса

Напомним, ранее в Сумской области Служба безопасности Украины поймала очередного российского коллаборанта. Задержанный корректировал удары с российских РСЗО "Град" и оказался эксрегионалом.