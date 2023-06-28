Здавав позиції ЗСУ: миколаївського прокурора-зрадника засудили довічно
Колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічний термін ув'язнення за те, що "здавав" російським окупантам позиції ЗСУ на Миколаївщині. Його визнали винним у державній зраді.
Про це повідомляє СБУ.
З ким співпрацював колишній посадовець
За інформацією слідства, зрадник проводив співпрацю з представниками російських силових структур. Проте він "працював" через посередника, аби "відвести сліди від себе".
Екскерівник Миколаївської окружної прокуратури повідомляв про:
- оперативну обстановку у Миколаєві та області;
- загиблих військових і цивільних осіб,
- полонених, місця їх утримання;
- результати обстрілів Миколаєва;
- добові паролі на блокпости на території області тощо.
"Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ", — йдеться у повідомленні.
Що знайшли під час обшуків
Завдяки обшукам, у злочинця вилучили:
- мобільний телефон,
- комп’ютерну техніку,
- флеш-носії, які мають докази його незаконної діяльності.
Суд призначив йому покарання — довічне ув'язнення та конфіскація майна.
За інформацією "Суспільного", йдеться про Геннадія Германа. Йому винесли вирок в Одесі.
"Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями", — додали у матеріалі.
Також відомо, що засідання суду відвідують батьки воїнів, які загинули у казармах в Миколаєві у березні 2022 року.
"Люди пов'язують смерть своїх рідних з імовірною держзрадою експрокурора", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Сумській області Служба безпеки України спіймала чергового російського колаборанта. Затриманий коригував удари з російських РСЗВ "Град" та виявився ексрегіоналом.