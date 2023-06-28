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Здавав позиції ЗСУ: миколаївського прокурора-зрадника засудили довічно

28 червня 2023 18:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Здавав позиції ЗСУ: миколаївського прокурора-зрадника засудили довічно
Геннадій Герман під час засідання суду. Фото: Суспільне Одеса
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічний термін ув'язнення за те, що "здавав" російським окупантам позиції ЗСУ на Миколаївщині. Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

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З ким співпрацював колишній посадовець

За інформацією слідства, зрадник проводив співпрацю з представниками російських силових структур. Проте він "працював" через посередника, аби "відвести сліди від себе".

Екскерівник Миколаївської окружної прокуратури повідомляв про:

  • оперативну обстановку у Миколаєві та області;
  • загиблих військових і цивільних осіб,
  • полонених, місця їх утримання;
  • результати обстрілів Миколаєва;
  • добові паролі на блокпости на території області тощо.

"Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ", — йдеться у повідомленні.

Що знайшли під час обшуків

Завдяки обшукам, у злочинця вилучили:

  • мобільний телефон,
  • комп’ютерну техніку,
  • флеш-носії, які мають докази його незаконної діяльності.

Суд призначив йому покарання — довічне ув'язнення та конфіскація майна.

За інформацією "Суспільного", йдеться про Геннадія Германа. Йому винесли вирок в Одесі. 

"Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями", — додали у матеріалі.

Отримав довічне: миколаївському прокурору в Одесі винесли вирок за держзраду
Зрадника закидають сирими яйцями після засідання. 28 червня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Також відомо, що засідання суду відвідують батьки воїнів, які загинули у казармах в Миколаєві у березні 2022 року.

"Люди пов'язують смерть своїх рідних з імовірною держзрадою експрокурора", — додали у повідомленні.

В Одесі миколаївського експрокурора засудили до ... за держзраду
Батьки загиблих бійців у суді. 28 червня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, раніше у Сумській області Служба безпеки України спіймала чергового російського колаборанта. Затриманий коригував удари з російських РСЗВ "Град" та виявився ексрегіоналом.

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