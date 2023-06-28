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Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

28 червня 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
Бригадний генерал, командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Таврійському напрямку за добу Сили оборони України знищили понад 20 одиниць російської військової техніки. Втрати окупантів у живій силі становили близько трьох рот.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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За словами бригадного генерала Тарнавського, Сили оборони України на Таврійському напрямку мають частковий успіх. 

Українці вирівнюють фронт, а ворог місцями відступає.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання", — підкреслив важливість артилерійської складової під час контрнаступу Збройних сил України командувач ОСУ "Таврія".

Знищена російська техніка і піхота

Протягом минулої доби українські війська знешкодили (убитими і пораненими) орієнтовно три роти.

Також було знищено 21 одиницю ворожої техніки:

  • 2 ББМ;
  • 2 безпілотника "Орлан-10";
  • самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";
  • реактивна система залпового вогню БМ-21"Град";
  • автомобільна техніка.
Бригадний генерал Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку
Бригадний генерал Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Сили оборони ще не використали свої основні резерви, а "головна подія" контрнаступу ще попереду.

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