Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку за добу Сили оборони України знищили понад 20 одиниць російської військової техніки. Втрати окупантів у живій силі становили близько трьох рот.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Частковий успіх на півдні
За словами бригадного генерала Тарнавського, Сили оборони України на Таврійському напрямку мають частковий успіх.
Українці вирівнюють фронт, а ворог місцями відступає.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання", — підкреслив важливість артилерійської складової під час контрнаступу Збройних сил України командувач ОСУ "Таврія".
Знищена російська техніка і піхота
Протягом минулої доби українські війська знешкодили (убитими і пораненими) орієнтовно три роти.
Також було знищено 21 одиницю ворожої техніки:
- 2 ББМ;
- 2 безпілотника "Орлан-10";
- самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";
- реактивна система залпового вогню БМ-21"Град";
- автомобільна техніка.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Сили оборони ще не використали свої основні резерви, а "головна подія" контрнаступу ще попереду.