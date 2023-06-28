Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Бригадний генерал, командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: "АрміяInform"

На Таврійському напрямку за добу Сили оборони України знищили понад 20 одиниць російської військової техніки. Втрати окупантів у живій силі становили близько трьох рот.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Частковий успіх на півдні

За словами бригадного генерала Тарнавського, Сили оборони України на Таврійському напрямку мають частковий успіх.

Українці вирівнюють фронт, а ворог місцями відступає.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання", — підкреслив важливість артилерійської складової під час контрнаступу Збройних сил України командувач ОСУ "Таврія".

Знищена російська техніка і піхота

Протягом минулої доби українські війська знешкодили (убитими і пораненими) орієнтовно три роти.

Також було знищено 21 одиницю ворожої техніки:

2 ББМ;

2 безпілотника "Орлан-10";

самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";

реактивна система залпового вогню БМ-21"Град";

автомобільна техніка.

Бригадний генерал Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Сили оборони ще не використали свої основні резерви, а "головна подія" контрнаступу ще попереду.