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Осуществлял воздушную разведку: в Донецкой области пограничники "приземлили" вражеский дрон

5 февраля 2023 10:05
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Корректировал огонь захватчиков — в Донецкой области пограничники сбили вражеский беспилотник
Вражеский дрон
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

На Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА, корректировавший огонь артиллерии захватчиков по нашим силам. Кроме того, он осуществлял воздушную разведку.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В Донецкой области пограничники подбили БпЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам. Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия.

"С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось", — рассказали пограничники.

дрон

Напомним, в течение суток 3 февраля украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов и уничтожила четыре БпЛА россиян типа "Орлан-10". Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Кроме того, за прошедшие сутки, 4 января, ВСУ снова отправили домой в цинковых гробах 700 оккупантов. Всего с начала войны украинские защитники ликвидировали 131290 россиян.

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