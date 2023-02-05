Корректировал огонь захватчиков — в Донецкой области пограничники сбили вражеский беспилотник

Осуществлял воздушную разведку: в Донецкой области пограничники "приземлили" вражеский дрон
На Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА, корректировавший огонь артиллерии захватчиков по нашим силам. Кроме того, он осуществлял воздушную разведку.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
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В Донецкой области пограничники подбили БпЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам. Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия.
"С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось", — рассказали пограничники.
Напомним, в течение суток 3 февраля украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов и уничтожила четыре БпЛА россиян типа "Орлан-10". Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
Кроме того, за прошедшие сутки, 4 января, ВСУ снова отправили домой в цинковых гробах 700 оккупантов. Всего с начала войны украинские защитники ликвидировали 131290 россиян.