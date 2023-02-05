Корректировал огонь захватчиков — в Донецкой области пограничники сбили вражеский беспилотник

Вражеский дрон

На Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА, корректировавший огонь артиллерии захватчиков по нашим силам. Кроме того, он осуществлял воздушную разведку.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В Донецкой области пограничники подбили БпЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам. Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия.

"С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось", — рассказали пограничники.

Напомним, в течение суток 3 февраля украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов и уничтожила четыре БпЛА россиян типа "Орлан-10". Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Кроме того, за прошедшие сутки, 4 января, ВСУ снова отправили домой в цинковых гробах 700 оккупантов. Всего с начала войны украинские защитники ликвидировали 131290 россиян.