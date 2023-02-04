Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українська авіація завдала вісім ударів по окупантах: яких втрат зазнали росіяни arrow

Українська авіація завдала вісім ударів по окупантах: яких втрат зазнали росіяни

4 лютого 2023 08:06
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Українська авіація 3 лютого завдала вісім ударів по окупантах — знищено чотири БпЛА
Українські військові також відбили дев'ять атак ворога і знищили систему "Cонцепьок"
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, знищено чотири БпЛА росіян типу "Орлан-10".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів

Упродовж доби, 3 лютого, авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Знищено чотири БпЛА противника типу "Орлан-10".

Крім того, українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та 
одну важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".

Атаки ворога

Українські захисники також відбили дев'ять атак ворога. 

"Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат", — йдеться у повідомленні. 

Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області

Нагадаємо, минулої доби, 2 лютого, Збройні сили України відправили на концерт до Кобзона 840 російських окупантів. Усього за час війни було ліквідовано 129 870 росіян.

Відповідно, кількість поранених, згідно з традиційними методиками підрахунку, має перевищувати кількість ліквідованих окупантів приблизно втричі.

Фото: Генштаб/ Facebook

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:16 На Харківщині через вибух міни постраждали восьмеро підлітків: у якому вони стані

09:13 ВСУ вже відправили на світ більше 130 тис. окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

09:07 В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося

Ексклюзив

09:05 Не поспішають з винищувачами, щоб не розізлити росію

08:49 Надавав допомогу мирним жителям до останнього: у Бахмуті загинув волонтер зі США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:47 Стало відомо, коли Франція передасть Україні системи ППО Mamba

08:45 Яке свято відзначають 4 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Ексклюзив

08:35 Постачання винищувачів F-16 має бути узгоджене з усіма країнами-партнерами

08:26 У Франції заарештували італійського боса мафії, який працював шеф-кухарем

08:23 У Мелітополі колаборанти ходять по квартирах містян з квитанціями про фейкові борги

Новина з відео

23:53 У Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином: як виправдався співак

Новина з відео

21:05 Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року, — Зеленський

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з відео

17:14 На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Актуальне по темі

None 4 Лютий 09:20

На Харківщині через вибух міни постраждали восьмеро підлітків: у якому вони стані

None 4 Лютий 09:12

ВСУ вже відправили на світ більше 130 тис. окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

None 4 Лютий 09:15

В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося

None 4 Лютий 07:38

Не поспішають з винищувачами, щоб не розізлити росію

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB