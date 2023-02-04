Українська авіація 3 лютого завдала вісім ударів по окупантах — знищено чотири БпЛА

Українські військові також відбили дев'ять атак ворога і знищили систему "Cонцепьок"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, знищено чотири БпЛА росіян типу "Орлан-10".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати окупантів

Упродовж доби, 3 лютого, авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Знищено чотири БпЛА противника типу "Орлан-10".

Крім того, українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та

одну важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".

Атаки ворога

Українські захисники також відбили дев'ять атак ворога.

"Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат", — йдеться у повідомленні.

Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області

Нагадаємо, минулої доби, 2 лютого, Збройні сили України відправили на концерт до Кобзона 840 російських окупантів. Усього за час війни було ліквідовано 129 870 росіян.

Відповідно, кількість поранених, згідно з традиційними методиками підрахунку, має перевищувати кількість ліквідованих окупантів приблизно втричі.

Фото: Генштаб/ Facebook