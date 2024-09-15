Сколько детей в мире пострадали из-за войны — исследование

Дети в укрытии во время воздушной тревоги. Фото: UNICEF/UN0608162/Modola

Почти каждый четвертый ребенок в мире непосредственно пострадал от войны, а еще 67% испытали его косвенное влияние. Кроме того, 75% родителей считают, что дети сегодня сталкиваются с большим количеством угроз, чем они сами в детстве.

Такие результаты исследования "Защита детства: измерения безопасности для молодого поколения" презентовали во время четвертого саммита первых леди и джентльменов.

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Первая леди Елена Зеленская во время своего выступления сообщила, что опрос проводился в 15 странах мира. Среди них — Украина, США, Ирак, Япония, Кения, Турция и Литва. Из каждой страны приняли участие 300 родителей и столько же детей от 13 до 17 лет.

Главная цель опроса — изучить пять аспектов: безопасность детей во время войн, в школе и интернете, благополучие дома и экологические угрозы. В общей сложности социологи провели 9 000 интервью.

"Это те основные темы, которым мы посвятили нынешний, четвертый Саммит первых леди и джентльменов в Киеве. В безопасности, особенно детской, много измерений, и мы специально исследовали основные угрозы, с которыми сталкиваются или могут столкнуться все дети мира, независимо от страны, где живут", — сказала первая леди.

Так, согласно результатам опроса, почти каждый четвертый ребенок непосредственно пострадал от войны, а 67% испытали его косвенное влияние. Только 31% родителей и 33% детей, непосредственно пострадавших от войны, высоко оценивают свое психическое состояние.

Также 89% из опрошенных детей знают по меньшей мере об одной войне или продолжающемся вооруженном конфликте.

Больше всего от войны пострадали дети из Украины — 99% из них непосредственно испытали негативное влияние в результате боевых действий. К этой категории также относятся почти четверть детей со всего мира, которые:

родом из страны, где происходит война или конфликт;

имеют члена семьи или друга на фронте;

потеряли члена семьи или друга во время войны;

имеют члена семьи или друга, работающих на поддержку страны в войне.

В то же время такое исследование показало, что ребенок, непосредственно пострадавший от войны, испытывает большее беспокойство по поводу всех аспектов жизни по сравнению со сверстниками, которые не испытали такого влияния.

"Косвенное влияние войны ощущается в ответах даже в тех странах, где войны сейчас нет. Это доказывает то, о чем мы в Украине часто говорим: развязанная Россией война влияет на весь мир и на всех детей", — подытожила Зеленская.