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Зеленська назвала кількість дітей у світі, які постраждали від війни

15 вересня 2024 15:23
Катерина Османська - Редактор
Скільки дітей у світі постраждали через війну — дослідження
Діти в укриття під час повітряної тривоги. Фото: UNICEF/UN0608162/Modola
Катерина Османська - Редактор

Майже кожна четверта дитина у світі безпосередньо постраждала від війни, а ще 67% зазнали її непрямого впливу. Крім того, 75% батьків вважають, що діти сьогодні стикаються з більшою кількістю загроз, ніж вони самі в дитинстві.

Такі результати дослідження "Захист дитинства: виміри безпеки для молодого покоління" презентували під час четвертого Саміту перших леді та джентльменів. 

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Скільки дітей у світі постраждали від війни

Перша леді Олена Зеленська під час свого виступу повідомила, що опитування проводили у 15 країн світу. Серед них — Україна, США, Ірак, Японія, Кенія, Туреччина та Литва. З кожної країни взяли участь 300 батьків і стільки ж дітей віком від 13 до 17 років.

Головна мета опитування — вивчити п'ять аспектів: безпека дітей під час війн, у школі й інтернеті, добробут удома та екологічні загрози.  Загалом соціологи провели 9 000 інтерв’ю.

"Це ті основні теми, яким ми присвятили цьогорічний, четвертий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. У безпеки, а надто дитячої, багато вимірів, і ми спеціально дослідили основні загрози, із якими стикаються чи можуть зіткнутися всі діти світу, незалежно від країни, де живуть", — сказала перша леді.

Так, згідно з результатами опитування, майже кожна четверта дитина безпосередньо постраждала від війни, а 67% зазнали її непрямого впливу. Лише 31% батьків і 33% дітей, які безпосередньо постраждали від війни, високо оцінюють свій психічний стан.

 Також 89% з опитаних дітей знають щонайменше про одну війну або збройний конфлікт, що наразі триває. 

Найбільше від війни постраждали діти з України — 99% з них безпосередньо зазнали негативного впливу внаслідок бойових дій. До цієї категорії також належить майже чверть дітей з усього світу, які:

  • родом з країни, де відбувається війна або конфлікт;
  • мають члена родини або друга на фронті;
  • втратили члена родини або друга протягом війни;
  • мають члена родини або друга, які працюють на підтримку країни у війні.

Водночас таке дослідження показало, що дитина, яка безпосередньо постраждала від війни, відчуває більше занепокоєння щодо всіх аспектів життя, порівняно з однолітками, які не зазнали такого впливу.

"Непрямий вплив війни відчувається у відповідях навіть у тих країнах, де війни зараз немає. Це доводить те, про що ми в Україні часто кажемо: розв’язана Росією війна впливає на весь світ і на всіх дітей", — підсумувала Зеленська. 

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