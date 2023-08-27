Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины. В частности, глава государства намекнул на передачу важных оборонных пакетов от партнеров, а также рассказал о подготовке к переговорам по гарантиям безопасности для страны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Военная помощь от партнеров

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели", — говорит Зеленский.

Как утверждает глава государства, сейчас Украина ожидает важные оборонные пакеты, которые значительно помогут украинским защитникам.

"Первое — наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших нуждах. Ожидаем решений", — говорит Зеленский.

Гарантии безопасности

По словам президента, вскоре состоятся ряд переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

"Безопасные гарантии для Украины. Уже скоро — следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности. Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", — говорит украинский лидер.

Украина на международной арене

Кроме того, как добавляет Зеленский, Украина примет участие в ряде международных мероприятий.

"Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов — наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира — неизменный приоритет. В течение недели — несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", — говорит Владимир Зеленский.

Санкции против РФ

Зеленский особо отметил, что на днях США ввели санкции против российских физических и юридических лиц, которые причастны к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране — это заслуживающая российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о результатах встреч с международными партнерами.

Также мы писали, что 25 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили Формулу мира и другие важные вопросы.