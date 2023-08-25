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Зеленський розповів про результати зустрічей з міжнародними партнерами

25 серпня 2023 20:46
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Валерія Пержун
редактор
Зеленський розповів про результати зустрічей з міжнародними партнерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Усі домовленості, які вже були заключені із міжнародними партнерами вже дають перші плоди. Так, наближається момент, коли винищувачі F-16 захищатимуть небо над Україною.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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У п'ятницю, 25 серпня, Володимир Зеленський  провів нараду за підсумками візитів до країн-партнерів.

"Провів тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів — саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт", — йдеться у заяві Президента.

Щодо втілення ролі літаків F-16 у захисті України Володимир Зеленський заявив, що "завдання очевидні".

"Міжнародники — це максимальне розширення тренувальних місій. Військові — максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів — повне забезпечення готовності України. І всі разом — максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів", — зазначив він.

До того ж він додав, що літні візити — далеко не останні дипломатичні кроки України.

"Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, США навчатимуть українських пілотів на F-16. Стало відомо, коли розпочнуть тренування.

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