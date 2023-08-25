Зеленський розповів про результати зустрічей з міжнародними партнерами
Усі домовленості, які вже були заключені із міжнародними партнерами вже дають перші плоди. Так, наближається момент, коли винищувачі F-16 захищатимуть небо над Україною.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Що відомо про реалізацію передачі F-16
У п'ятницю, 25 серпня, Володимир Зеленський провів нараду за підсумками візитів до країн-партнерів.
"Провів тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів — саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт", — йдеться у заяві Президента.
Щодо втілення ролі літаків F-16 у захисті України Володимир Зеленський заявив, що "завдання очевидні".
"Міжнародники — це максимальне розширення тренувальних місій. Військові — максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів — повне забезпечення готовності України. І всі разом — максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів", — зазначив він.
До того ж він додав, що літні візити — далеко не останні дипломатичні кроки України.
"Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії", — пояснив Зеленський.
Нагадаємо, США навчатимуть українських пілотів на F-16. Стало відомо, коли розпочнуть тренування.