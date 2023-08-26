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Зеленський відреагував на авіакатастрофу, в якій загинули троє льотчиків

26 серпня 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський відреагував на авіакатастрофу, в якій загинули троє льотчиків
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині. Внаслідок катастрофи загинули троє льотчиків.

Про це Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.

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За словами українського лідера, продовжується розслідування. При цьому він уточнив, що поки що рано говорити якісь подробиці трагедії. Втім, Зеленський зазначив, що будуть з'ясовані всі докладні катастрофи.

Також Зеленський повідомив, що серед загиблих був льотчик-винищувач Андрій Пільщиков із позивним "Джус". Він був офіцером, який допомагав Україні.

"Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", — сказав Президент України.

Нагадаємо, що в суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

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