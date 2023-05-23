Зеленский анонсировал создание нового корпуса морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский и морской пехотинец. Фото: Офис Президента

В Украине создадут корпус морской пехоты. Украина намерена расширить свою морскую пехоту с помощью создания новых бригад, оснащенных современной техникой и оружием.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Создание корпуса морской пехоты

"Я рад объявить сегодня, что мы приняли стратегическое решение значительно усилить наш морской пехотный состав - мы формируем корпус морской пехоты. Правительство намерено сделать все возможное для поддержки и развития этого ключевого вида войск, оснащая нашу морскую пехоту новейшими боевыми системами, техникой, а также формированием дополнительных бригад морской пехоты. В результате, количество тех, кто уже продемонстрировал способность достигать даже самых недостижимых целей, увеличится", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул решительную роль морской пехоты в удержании обороны на критически важных секторах фронта с начала военных действий со стороны России. Он отметил, что морпехи успешно и уверенно противостоят врагу.

Согласно заявлению Зеленского, морпехи ежедневно демонстрируют свою способность быть сильными и решительными силами, успешно ведущими бой против противника, освобождающими оккупированные территории и успешно выполняющими сложнейшие операции в самых тяжелых обстоятельствах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта возле Марьинки и Угледара. При этом глава государства наградил орденами самых крепких воинов.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая посетил фронт. Глава украинского государства приехал туда, чтобы поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.