Зеленский анонсировал создание нового корпуса морской пехоты
В Украине создадут корпус морской пехоты. Украина намерена расширить свою морскую пехоту с помощью создания новых бригад, оснащенных современной техникой и оружием.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Создание корпуса морской пехоты
"Я рад объявить сегодня, что мы приняли стратегическое решение значительно усилить наш морской пехотный состав - мы формируем корпус морской пехоты. Правительство намерено сделать все возможное для поддержки и развития этого ключевого вида войск, оснащая нашу морскую пехоту новейшими боевыми системами, техникой, а также формированием дополнительных бригад морской пехоты. В результате, количество тех, кто уже продемонстрировал способность достигать даже самых недостижимых целей, увеличится", — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул решительную роль морской пехоты в удержании обороны на критически важных секторах фронта с начала военных действий со стороны России. Он отметил, что морпехи успешно и уверенно противостоят врагу.
Согласно заявлению Зеленского, морпехи ежедневно демонстрируют свою способность быть сильными и решительными силами, успешно ведущими бой против противника, освобождающими оккупированные территории и успешно выполняющими сложнейшие операции в самых тяжелых обстоятельствах.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта возле Марьинки и Угледара. При этом глава государства наградил орденами самых крепких воинов.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая посетил фронт. Глава украинского государства приехал туда, чтобы поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.