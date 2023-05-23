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Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты

23 мая 2023 11:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты
Президент Украины Владимир Зеленский и военные ВМС ВСУ. Фото: Владимир Зеленский
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил фронт. Глава украинского государства приехал туда, чтобы поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей официальной Telegram-странице.

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Сегодня, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" — написал Зеленский.

 

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Вооруженных сил Украины будет еще оружие. Также глава государства рассказал, что Украина ожидает новых визитов, встреч и переговоров.

Также мы рассказывали, что 20 мая в японском городе Хиросима состоялся саммит "Большой семерки" . Украина стала почетным участником G7.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика — центральная, а уважение ко всем украинцам — особое.

Во время рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился и провел переговоры с президентом США Джо Байденом, с лидером Индонезии Джоко Видодо, с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с лидерами Австралии, Вьетнама и Японии и т.д.

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