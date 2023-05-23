Зеленський анонсував створення нового корпусу морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський та морський піхотинець. Фото: Офіс Президента

В Україні створять корпус морської піхоти. Україна має намір розширити свою морську піхоту за допомогою створення нових бригад, оснащених сучасною технікою та зброєю.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Створення корпусу морської піхоти

"Я радий оголосити сьогодні, що ми ухвалили стратегічне рішення значно посилити наш морський піхотний склад - ми формуємо корпус морської піхоти. Уряд має намір зробити все можливе для підтримки та розвитку цього ключового виду військ, оснащуючи нашу морську піхоту новітніми бойовими системами, технікою, а також формуванням додаткових бригад морської піхоти. У результаті кількість тих, хто вже продемонстрував здатність досягати навіть найнедосяжніших цілей, збільшиться", — заявив Зеленський.

Президент наголосив на рішучій ролі морської піхоти в утриманні оборони на критично важливих секторах фронту з початку військових дій з боку Росії. Він зазначив, що морпіхи успішно та впевнено протистоять ворогові.

Згідно з заявою Зеленського, морпіхи щодня демонструють свою здатність бути сильними й рішучими силами, які успішно ведуть бій проти противника, звільняють окуповані території та успішно виконують найскладніші операції у найважчих обставинах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледару. При цьому глава держави нагородив орденами найміцніших воїнів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав 23 травня фронт. Глава української держави приїхав туди, щоб привітати військово-морські сили ЗСУ з Днем морської піхоти.