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Зеленский на форуме Ambrosetti: без деоккупации украинских земель в Европе не будет мира

2 сентября 2023 15:35
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Валерия Пержун
редактор
Зеленский на форуме Ambrosetti: без деоккупации украинских земель в Европе не будет мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украина должна вернуть все свои территории вспять. Только так можно достичь мира и в Украине и на территории Европы.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на международной конференции Ambrosetti, передает Reuters.

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О чем Зеленский говорил на форуме

Президент Украины принял участие в бизнес-форуме European House Ambrosetti. Закрытую встречу в Италии проводят ежегодно. Глава государства выступил перед участниками конференции онлайн. В своей речи он отметил, как важно освободить оккупированные РФ территории.

"Без Крыма или без донбасса, без наших оккупированных территорий настоящего устойчивого мира в Украине, а это значит и на всем Европейском пространстве не будет", — заявил Президент.

В то же время Зеленский отметил, что при оккупационных властях жизнь в Крыму полностью изменилась.

"Посмотрите, пожалуйста, что происходит когда Крым контролирует Российская Федерация. Есть ли там цивилизация? Нет. Есть ли там туризм? Нет. Добавилось ли там рабочих мест? Нет. Пришел ли туда бизнес? Нет, не пришел", — объяснил политик. 

Напомним, в сентябре Зеленский отправится в США.

Также Президент рассказал, при каких условиях возможен диалог с Россией.

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