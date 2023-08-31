Зеленський розповів, за яких умов можливий діалог з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що усвідомлення завершення війни і будь-який діалог з Росією може відбутися, але тільки тоді, коли росіяни почнуть поважати наше право і сили РФ покинуть нашу територію в повному обсязі.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю RTP.

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Зеленський не допускає жодних прямих переговорів із російською владою, поки не будуть виконані умови України.

"У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій Формулі миру, яка має десять пунктів", — пояснив Зеленський.

За його словами, завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН.

Зеленський наголосив, що українська Формула миру з десяти її пунктами — це не одностороння формула, а це формула країни, яка страждає від війни.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує близько 160 новітніх винищувачів. Тоді вона матиме потужні військово-повітряні сили, які зможуть взяти небо під свій контроль.

Також ми писали, що 31 серпня Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.