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Зеленський на форумі Ambrosetti: без деокупації українських земель у Європі не буде миру

2 вересня 2023 15:35
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Валерія Пержун
редактор
Зеленський на форумі Ambrosetti: без деокупації українських земель у Європі не буде миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Україна має повернути усі свої території назад. Тільки так можна досягти миру і в Україні і на теренах Європи.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на міжнародній конференції Ambrosetti, передає Reuters.

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Президент України взяв участь у бізнес-форум European House Ambrosetti. Закриту зустріч в Італії проводять щорічно. Глава держави виступив перед учасники конференції онлайн. У своїй промові він наголосив на тому, як важливо звільнити окуповані РФ території. 

"Без Криму або без донбасу, без наших окупованих територій справжнього сталого миру в Україні, а це значить і на всьому Європейському просторі не буде", — заявив Президент. 

Водночас Зеленський зауважив, що при окупаційні владі життя в Криму геть змінилося.

"Подивіться, будь ласка, що відбувається коли Крим контролює Російська Федерація. Чи є там цивілізація? Ні. Чи є там туризм? Ні. Чи додалось там робочих місць? Ні. Чи прийшов туди бізнес? Ні, не прийшов", — пояснив політик.

Нагадаємо, у вересні Зеленський поїде до США.

Також Президент розповів, за яких умов можливий діалог з Росією.

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