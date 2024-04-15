Зеленский на Ставке обсудил защиту системами ПВО и напомнил партнерам опыт Израиля

Владимир Зеленский на Ставке. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военное совещание касалось двух ключевых тем: ситуации на фронте и ситуации с энергетикой.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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Глава государства принял целый ряд докладов о ситуации на поле боя от Главкома ВСУ Александра Сырского, главы СВР Олега Иващенко и главы ГУР Кирилла Буданова. Также он заслушал отчет министра обороны Рустема Умерова о поставках оружия, систем РЭБ и дронов.

Докладывали также и госрегуляторы (Минэнерго, "Энергоатом", "Укрэнерго", "Нафтогаз Украины") касательно усилий по защите систем, восстановлению поврежденной генерации и переподключения потребителей. А также докладывал вице-премьер Александр Кубраков о защите критической инфраструктуры в прифронтовых и приграничных регионах.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единства", — пишет глава государства.

Также президент упомянул и ситуацию в Израиле, когда страны-партнеры помогли защитить страну от Ирана. И призвал повторить такие действия в отношении Украины.

"Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно политической воли", — резюмирует Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил решительное осуждение иранского нападения на Израиль и призвал международное сообщество к неотложным мерам по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке.

Также он призвал мир отреагировать на постоянные российские обстрелы Украины, подчеркнув, что у союзников есть все необходимое, чтобы противодействовать вражеским ракетным атакам.