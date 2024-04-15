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Зеленський на Ставці обговорив захист системами ППО та пригадав партнерам досвід Ізраїлю

15 квітня 2024 19:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський на Ставці обговорив захист системами ППО та пригадав партнерам досвід Ізраїлю
Володимир Зеленський на Ставці. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 15 квітня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військова нарада стосувалася двох ключових тем: ситуації на фронті та ситуації з енергетикою.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Глава держави прийняв цілий ряд доповідей про ситуацію на полі бою від Головкома ЗСУ Олександра Сирського, голови СЗР Олега Іващенка та очільника ГУР Кирила Буданова. Також він заслухав звіт міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання зброї, систем РЕБ та дронів.

Доповідали також і держрегулятори (Міненерго, "Енергоатом", "Укренерго", "Нафтогаз України") щодо зусиль для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. А також  доповідав віцепрем’єр Олександр Кубраков щодо захисту критичної інфраструктури у прифронтових та прикордонних регіонах.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання", — пише глава держави.

Також президент згадав і ситуацію в Ізраїлі, коли країни-партнери допомогли захистити країну від Ірану. Та закликав повторити такі дії щодо України.

"Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", — резюмує Володимир Зеленський. 

Зеленський на Ставці обговорив захист системами ППО та пригадав партнерам досвід Ізраїлю
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше  Володимир Зеленський висловив рішуче засудження іранського нападу на Ізраїль та закликав міжнародну спільноту до невідкладних заходів для запобігання ескалації на Близькому Сході.

Також він закликав світ відреагувати на постійні російські обстріли України, наголосивши, що союзники мають все необхідне, щоб протидіяти ворожим ракетним атакам.

Володимир Зеленський
Україна
сфера енергетики
Ставка верховного головнокомандувача
війна в Україні

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