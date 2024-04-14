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Зеленський закликав союзників допомогти Україні протидіяти обстрілам з боку РФ

14 квітня 2024 12:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський закликав союзників допомогти Україні протидіяти обстрілам з боку РФ
Наслідки російського обстрілу. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на постійні обстріли України, які здійснює Російська Федерація. Глава держави наголосив, що союзники мають все необхідне, щоб протидіяти ворожим ракетним атакам.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у неділю, 14 квітня.

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"Світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору. Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку", — зазначив президент. 

Глава держави додав, що Україна може зупинити російський терор, а також себе та інші країни світу від поширення російського зла.

"Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою — це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя", — заявив Зеленський. 

Також президент подякував усім, хто допомагає Україні захищатися від російського терору.

"Дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб зло не брало гору", — зазначив Зеленський.

обстріл
Пожежник гасить пожежу. Фото: Офіс президента
обстріл
Рятувальники біля пошкодженої будівлі. Фото: Офіс президента
обстріл
Військовий біля знищеної будівлі. Фото: Офіс президента
обстріл
Знищені обстрілом будівлі. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони.

Також Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Володимир Зеленський
військова допомога
Україна
обстріли
ракети

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