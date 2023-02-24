Зеленский подчеркнул, что для победы в войне нужно единство людей

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне нужно единство и уверенность людей. Самая большая проблема, которая может произойти — слабость внутри страны.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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По словам Президента Украины, самое важное — это единство, потому что единство важно для поддержки.

"Если недостаточно оружия, патронов, снарядов, мы, конечно, можем проиграть. Но главное в том, что мы будем терять наших людей. И для нашей страны это будет еще одним вызовом. Самая большая проблема, которая может произойти, — это слабость внутри страны. Я даже не хочу думать, что в следующем году 24 февраля мы будем в той же ситуации, как и сейчас. Это было бы ужасно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.