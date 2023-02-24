Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність людей
Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність та впевненість людей. Найбільше проблема, яка може статися — слабкість всередині країни.
Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".
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За словами Президента України, найважливіше — це єдність, тому що єдність важлива для підтримки.
"Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів, ми, звісно, можемо програти. Але головне у тому, що ми втрачатимемо наших людей. І для нашої країни це буде ще одним викликом. Найбільша проблема, яка може статися — це слабкість всередині країни. Я навіть не хочу думати, що наступного року 24-го лютого ми будемо в тій самій ситуації, як і зараз. Це було б жахливо", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.
Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.