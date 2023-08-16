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Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донецком направлении

16 августа 2023 18:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донецком направлении
Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 16 августа, Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донбассе. Он отметил бригады и поблагодарил каждого военного.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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"Наши воины на Донбассе мощно сражаются ради Украины и уничтожают оккупантов. И дают нашему государству именно тот результат, который нужен: наше движение вперед. Спасибо за это каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях и на боевых постах!" — подчеркнул Зеленский.

  • Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
  • Шевроны военных. Фото: ОП
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Президент Украины отметил несколько бригад и батальонов, проявивших настоящие примеры доблести.

"Один из примеров доблести 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады мощно сражаются. 92-я отдельная штурмовая бригада успешно ведет наступательные действия, уничтожая врага, занимая господствующие районы", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все бойцы держат оборону, идут в наступление, занимают стратегически важные районы, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 15 августа Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Так, в частности, он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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