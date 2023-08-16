Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донецком направлении
В среду, 16 августа, Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донбассе. Он отметил бригады и поблагодарил каждого военного.
Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
Зеленский посетил Донецкую область
"Наши воины на Донбассе мощно сражаются ради Украины и уничтожают оккупантов. И дают нашему государству именно тот результат, который нужен: наше движение вперед. Спасибо за это каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях и на боевых постах!" — подчеркнул Зеленский.
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Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
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Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
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Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
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Владимир Зеленский награждает бойцов в Донецкой области. Фото: ОП
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Шевроны военных. Фото: ОП
Президент Украины отметил несколько бригад и батальонов, проявивших настоящие примеры доблести.
"Один из примеров доблести 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады мощно сражаются. 92-я отдельная штурмовая бригада успешно ведет наступательные действия, уничтожая врага, занимая господствующие районы", — рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что все бойцы держат оборону, идут в наступление, занимают стратегически важные районы, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.
Напомним, 15 августа Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Так, в частности, он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.