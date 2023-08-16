Зеленський нагородив бійців, які воюють на Донецькому напрямку

Володимир Зеленський нагороджує бійців у Донецькій області. Фото: ОП

У середу, 16 серпня, Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців, які воюють на Донбасі. Він відзначив бригади та подякував кожному військовому.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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"Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах!" — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський нагороджує бійців у Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує бійців у Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує бійців у Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує бійців у Донецькій області. Фото: ОП

Шеврони військових. Фото: ОП 1 / 5

Президент України відзначив декілька бригад та батальйонів, які проявили справжні приклади звитяги.

"5-та окрема штурмова бригада захищає Україну надзвичайно відважно. Один із прикладів звитяги 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади міцно бʼються. Воїни взводу "Десептикони" взяли в боях важливі об’єкти та панівні висоти. 92-га окрема штурмова бригада успішно веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони", — розповів Зеленський.

Він підкреслив, що усі бійці тримають оборону, йдуть в наступ, займають стратегічно важливі райони, нищать ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 15 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Так, зокрема, він відвідав бригади військових, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.