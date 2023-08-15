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Зеленський відвідав військових, які воюють на Мелітопольському напрямку

15 серпня 2023 17:27
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відвідав військових, які воюють на Мелітопольському напрямку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Під час неї, зокрема, він відвідав бригади військових, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. 

Про це йдеться на сайті Офісу президента. 

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Зустріч Зеленського та військових

Повідомляється, що під час зустрічі Зеленський заслухав доповіді від командирів, які розповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту. Також глава держави обговорив з ними проблемні питання, що стосуються їхніх підрозділів. 

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Зеленський зустрівся з військовими. Фото: ОП

"Військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій", — йдеться у повідомленні. 

Своєю чергою президент України доручив систематизувати запити військових й передати їх іноземним партнерам. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Він зустрівся з військовими та нагородив їх.

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