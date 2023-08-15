Зеленський відвідав військових, які воюють на Мелітопольському напрямку
Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Під час неї, зокрема, він відвідав бригади військових, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зустріч Зеленського та військових
Повідомляється, що під час зустрічі Зеленський заслухав доповіді від командирів, які розповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту. Також глава держави обговорив з ними проблемні питання, що стосуються їхніх підрозділів.
"Військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою президент України доручив систематизувати запити військових й передати їх іноземним партнерам.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Він зустрівся з військовими та нагородив їх.