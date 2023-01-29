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Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

29 января 2023 22:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Зеленский обратился к Макрону из-за возможного допуска россиян к Олимпиаде
Президент Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Владимир Зеленский написал президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо из-за допуска рф и Беларуси к Олимпийским играм. По словам главы государства, Украина должна быть уверена, что кремль не использует это событие для пропаганды.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

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Подробности

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина, готовясь к Олимпиаде, должна быть уверена, что россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", — заявил глава государства.

Чтобы этого избежать, Зеленский написал письмо президенту Франции — Эммануэлю Макрону, страна которого в 2024 году будет принимать Олимпийские игры.

Как известно, ранее Международный олимпийский комитет разрешил гражданам россии и Беларуси участвовать в Олимпиаде, что вызвало возмущение в обществе. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что спорт — это также инструмент пропаганды рф, игнорировать который означает стать на сторону злости.

"Развлеченная решением МОК позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и морально неправильно — пора усиливать изоляцию, а не уступать россии", — написала Каллас в Twitter.

В свою очередь, глава Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что в случае дальнейшей интеграции российских и белорусских спортсменов в международные старты — даже на условиях нейтралитета — Украина может принять решение о бойкоте летней Олимпиады-2024.

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