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Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

29 січня 2023 22:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Зеленський звернувся до Макрона через можливий допуск росіян до Олімпіади
Президент України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Володимир Зеленський написав президенту Франції Еммануелю Макрону листа через допуск рф та Білорусі до Олімпійських ігор. За словами глави держави, Україна має бути впевнена, що кремль не використає цю подію для пропаганди.

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

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Деталі

Президент Зеленський наголосив, що Україна, готуючись до Олімпіади, має бути впевненою, що росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.

"У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", — заявив глава держави.

Аби цього уникнути, Зеленський написав листа президенту Франції — Еммануелю Макрону, країна якого у 2024 році прийматиме Олімпійські ігри.

Як відомо, раніше Міжнародний олімпійський комітет дозволив громадянам рф та Білорусі брати участь в Олімпіаді, що викликало обурення у суспільстві. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що спорт — це також інструмент пропаганди рф, ігнорувати який означає стати на бік агресії.

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно — час посилювати ізоляцію, а не поступатися росії", — написала Каллас у Twitter.

Своєю чергою, голова Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що у разі подальшої інтеграції російських та білоруських спортсменів у міжнародні старти — навіть на умовах нейтралітету — Україна може ухвалити рішення про бойкот літньої Олімпіади-2024.

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