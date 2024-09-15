Зеленский назвал четыре основных пункта плана победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский назвал четыре пункта плана победы Украины. Также есть еще пятый, который нужен стране после войны против российских оккупантов.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Фариду Закарии для программы GPS на CNN в воскресенье, 15 сентября.

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План победы Украины

Зеленский рассказал, что во время визита в Нью-Йорк он обсудит этот план с Президентом США Джо Байденом.

"У меня есть план. Да, план победы, потому что для нас победа означает быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них — основные, плюс один, который нам нужен после войны", — говорит глава государства.

По его словам, у них речь идет о:

безопасности;

геополитическом месте Украины;

сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для Украины;

экономической поддержке.

"Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы", — добавил Зеленский.