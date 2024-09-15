Зеленский назвал четыре основных пункта плана победы Украины

Зеленский назвал четыре пункта плана победы Украины, которые он представит партнерам
Президент Владимир Зеленский назвал четыре пункта плана победы Украины. Также есть еще пятый, который нужен стране после войны против российских оккупантов.
Об этом украинский лидер сказал в интервью Фариду Закарии для программы GPS на CNN в воскресенье, 15 сентября.
План победы Украины
Зеленский рассказал, что во время визита в Нью-Йорк он обсудит этот план с Президентом США Джо Байденом.
"У меня есть план. Да, план победы, потому что для нас победа означает быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них — основные, плюс один, который нам нужен после войны", — говорит глава государства.
По его словам, у них речь идет о:
- безопасности;
- геополитическом месте Украины;
- сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для Украины;
- экономической поддержке.
"Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы", — добавил Зеленский.
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