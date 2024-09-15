Зеленський назвав чотири основні пункти плану перемоги України

Зеленський назвав чотири пункти плану перемоги України, які він представить партнерам
Президент Володимир Зеленський назвав чотири пункти плану перемоги України. Також є ще п'ятий, який потрібен країні після війни проти російських окупантів.
Про це український лідер сказав в інтерв’ю Фаріду Закарії для програми GPS на CNN у неділю, 15 вересня.
План перемоги України
Зеленський розповів, що під час візиту до Нью-Йорка, він обговорить цей план з Президентом США Джо Байденом.
"У мене є план. Так, план перемоги, бо для нас перемога означає бути дуже сильними й готовими до сильної дипломатії. І саме тому я підготував декілька пунктів. Чотири з них — основні, плюс один, який нам потрібен після війни", — каже глава держави.
За його словами, у них йдеться про:
- безпеку;
- геополітичне місце України;
- сильну військову підтримку, яка має бути доступною для України;
- економічну підтримку.
"Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план, і якщо він і його команда зможуть додати щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові", — додав Зеленський.
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