Зеленський назвав чотири основні пункти плану перемоги України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський назвав чотири пункти плану перемоги України. Також є ще п'ятий, який потрібен країні після війни проти російських окупантів.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю Фаріду Закарії для програми GPS на CNN у неділю, 15 вересня.

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План перемоги України

Зеленський розповів, що під час візиту до Нью-Йорка, він обговорить цей план з Президентом США Джо Байденом.

"У мене є план. Так, план перемоги, бо для нас перемога означає бути дуже сильними й готовими до сильної дипломатії. І саме тому я підготував декілька пунктів. Чотири з них — основні, плюс один, який нам потрібен після війни", — каже глава держави.

За його словами, у них йдеться про:

безпеку;

геополітичне місце України;

сильну військову підтримку, яка має бути доступною для України;

економічну підтримку.

"Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план, і якщо він і його команда зможуть додати щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові", — додав Зеленський.