Ситуация на Курском направлении — Зеленский назвал количество оккупантов, которых туда перебросили

Зеленский назвал количество россиян, которых удалось отвлечь на Курское направление
Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество российских оккупантов, которых удалось отвлечь на Курское направление. По его словам, речь идет об около 40 тысячах захватчиков.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в четверг, 19 сентября.
Ситуация на Курском направлении
Зеленский отметил, что сейчас на этом направлении продолжаются активные действия Украины. По его словам, есть пополнение обменного фонда.
"И отдельно — операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это — важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", — сказал глава государства.
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