Ситуация на Курском направлении — Зеленский назвал количество оккупантов, которых туда перебросили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество российских оккупантов, которых удалось отвлечь на Курское направление. По его словам, речь идет об около 40 тысячах захватчиков.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в четверг, 19 сентября.

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Зеленский отметил, что сейчас на этом направлении продолжаются активные действия Украины. По его словам, есть пополнение обменного фонда.

"И отдельно — операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это — важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", — сказал глава государства.