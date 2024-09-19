Ситуація на Курському напрямку — Зеленський назвав кількість окупантів, яких туди перекинули

Зеленський назвав кількість росіян, яких вдалося відволікти на Курський напрямок
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських окупантів, яких вдалося відволікти на Курський напрямок. За його словами, йдеться про близько 40 тисяч загарбників.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у четвер, 19 вересня.
Ситуація на Курському напрямку
Зеленський зазначив, що наразі на цьому напрямку тривають активні дії України. За його словами, є поповнення обмінного фонду.
"І окремо — операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це — важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", — сказав глава держави.
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