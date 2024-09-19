Ситуація на Курському напрямку — Зеленський назвав кількість окупантів, яких туди перекинули

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських окупантів, яких вдалося відволікти на Курський напрямок. За його словами, йдеться про близько 40 тисяч загарбників.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у четвер, 19 вересня.

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Зеленський зазначив, що наразі на цьому напрямку тривають активні дії України. За його словами, є поповнення обмінного фонду.

"І окремо — операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це — важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", — сказав глава держави.