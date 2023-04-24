Зеленский назвал количество освобожденных украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

За время полномасштабной войны в Украине было освобождено более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них находятся как военные, так и гражданские лица, включая 140 мирных жителей. Центр, занимающийся поиском и освобождением пленных, работает круглосуточно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Эстонии Каей Каллас.

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Освобожденные пленные

Вместе с тем, по словам президента, Россия продолжает пытать украинских героев, но Украина не прекращает свою работу по их освобождению. Это означает, что украинская сторона продолжает усилия для освобождения своих соотечественников, находящихся в плену в России, включая тех, кто был захвачен в ходе конфликта на Донбассе.

Эта новость является подтверждением того, что продолжающийся конфликт в Украине продолжает оказывать серьезное влияние на жизнь граждан и силы безопасности Украины, а также на отношения между Украиной и Россией. Освобождение украинских пленных, включая мирных жителей, является важным шагом в направлении урегулирования конфликта и улучшения отношений между двумя странами.

Напомним, что 21 апреля, Владимир Зеленский провел Ставку Главнокомандующего. В обращении к украинцам он объяснил, что главной задачей государства является деоккупация территорий Украины, возвращение земель и украинцев из российского плена.