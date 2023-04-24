Зеленський назвав кількість звільнених українських полонених

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

За час повномасштабної війни в Україні було звільнено понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них є як військові, так і цивільні особи, включаючи 140 мирних жителів. Центр, який займається пошуком та звільненням полонених, працює цілодобово.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із прем'єром Естонії Каєю Каллас.

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Звільнені полонені

Водночас за словами президента, Росія продовжує катувати українських героїв, але Україна не припиняє своєї роботи з їхнього звільнення. Це означає, що українська сторона продовжує зусилля для звільнення своїх співвітчизників, які перебувають у полоні в Росії, включаючи тих, хто був захоплений під час конфлікту на Донбасі.

Ця новина є підтвердженням того, що конфлікт, що продовжується, в Україні продовжує серйозно впливати на життя громадян і сили безпеки України, а також на відносини між Україною та Росією. Звільнення українських полонених, включаючи мирних жителів, є важливим кроком у напрямку врегулювання конфлікту та покращення відносин між двома країнами.

Нагадаємо, що 21 квітня Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача. У зверненні до українців він пояснив, що головним завданням держави є деокупація територій України, повернення земель та українців із російського полону.