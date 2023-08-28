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Зеленский назвал самые большие препятствия для быстрого контрнаступления ВСУ

28 августа 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский назвал самые большие препятствия для быстрого контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Победа будет только наша. В этом убежден Президент Украины. По его словам, освобождение украинских земель от российских захватчиков нужно всему миру, поскольку наша страна борется за общие ценности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью телеканалу "1+1".

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Президент акцентировал, что успех украинского контрнаступления зависит от многих факторов, и есть ряд вызовов, влияющих на этот процесс.

"Победа будет только наша. Без наших людей и поддержки наших партнеров у нас бы ничего не получилось. Если у нас сложности на поле боя, то мне адекватные партнеры не задают вопрос. Они точно знают, что как победа, как замедление процессов на поле боя, в контрнаступлении, в оборонных действиях, слабости, они в той или иной степени также двусторонние. Там что-то не дошло, здесь что-то не досчитали", — заявил глава государства.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно повзрослеть и знать, что страна в тот или иной момент может быть сама, в тот или иной момент какой-нибудь партнер может отколоться из-за внутренней политики или из-за выборов.

Напомним, Президент Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.

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