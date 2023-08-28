Зеленський назвав найбільші перешкоди для швидкого контрнаступу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: скриншот

Перемога буде тільки наша. У цьому переконаний Президент України. За його словами, звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю телеканалу "1+1".

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Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

"Перемога буде тільки наша. Без наших дюдей і підтримки наших партнерів у нас би нічого не вийшло. Коли у нас складнощі на полі бою, то мені адекватні партнери не ставлять питання. Вони точно знають, що як перемога, як уповільнення процесів на полі бою, в контрнаступі, в оборонних діях, слабкості, вони в тій чи іншій мірі також двосторонні. Там щось не дійшло, тут щось не дорахували", — заявив глава держави.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україні треба подорослішати і знати, що ккраїна в той чи інший момент може бути сама, в той чи інший момент якийсь партнер може відколотися через внутрішню політику, або через вибори.

Нагадаємо, Президент Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна. За його словами, Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.