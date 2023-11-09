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Зеленский назвал самые горячие направления фронта за эти сутки

9 ноября 2023 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал самые горячие направления фронта за эти сутки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самые горячие направления фронта за эти сутки. Он также рассказал о работе с партнерами ради систем противовоздушной обороны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства рассказал, что в течение суток находится на связи с украинскими военными. Он сообщил, что самые горячие направления за эти сутки:

  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Купянский;
  • Бахмутский.

Зеленский поблагодарил все украинские бригады, каждое подразделение — за стойкость, за силу, за уничтожение оккупантов.

"Южные направления — парни, я вас благодарю за вашу стойкость! Наша артиллерия, наши ракетные войска и каждый, кто помогает в специальных службах, — спасибо вам за меткость! Есть результаты, которые вдохновляют. Будет — больше", — подчеркнул он.

Системы ПВО для Украины

Зеленский рассказал, что страна работает со всеми партнерами ради систем ПВО для Украины. По его словам, власти стараются фактически еженедельно придавать силы нашему воздушному щиту.

"Чем более защищенным будет украинское небо, украинские города и села, тем больше будет возможностей у наших людей для экономической активности. В частности, и для производств — в том числе оборонных производств. Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь свою силу, чтобы защищать свой суверенитет", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидеры стран обсудили выполнение Формулы мира, которая год назад была презентована в Индонезии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты должны уйти с территории Украины на собственную суверенную землю. Прежде всего это необходимо для остановки войны — они должны уйти, и они это сделают.

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