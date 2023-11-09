Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту за цю добу. Він також розповів про роботу з партнерами заради систем протиповітряної оборони.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Ситуація на фронті

Глава держави розповів, що протягом доби перебуває на звʼязку з українськими військовими. Він повідомив, що найгарячіші напрямки за цю добу:

Авдіївський;

Марʼїнський;

Купʼянський;

Бахмутський.

Зеленський подякував усім українським бригадам, кожному підрозділу – за стійкість, за силу, за знищення окупантів.

"Південні напрямки — хлопці, я вам дякую за вашу міцність! Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, — дякую вам за влучність! Є результати, які надихають. Буде — більше", — наголосив він.

Системи ППО для України

Зеленський розповів, що країна працює з усіма партнерами заради систем ППО для України. За його словами, влада старається фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту.

"Що більш захищеним буде українське небо, українські міста й села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, і для виробництв — у тому числі оборонних виробництв. Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідери країн обговорили виконання Формули миру, яку рік тому було презентовано в Індонезії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти мають піти з території України на власну суверенну землю. Передусім це необхідно для зупинення війни — вони мають піти, і вони це зроблять.