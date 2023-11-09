Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту за цю добу
Президент України Володимир Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту за цю добу. Він також розповів про роботу з партнерами заради систем протиповітряної оборони.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Ситуація на фронті
Глава держави розповів, що протягом доби перебуває на звʼязку з українськими військовими. Він повідомив, що найгарячіші напрямки за цю добу:
- Авдіївський;
- Марʼїнський;
- Купʼянський;
- Бахмутський.
Зеленський подякував усім українським бригадам, кожному підрозділу – за стійкість, за силу, за знищення окупантів.
"Південні напрямки — хлопці, я вам дякую за вашу міцність! Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, — дякую вам за влучність! Є результати, які надихають. Буде — більше", — наголосив він.
Системи ППО для України
Зеленський розповів, що країна працює з усіма партнерами заради систем ППО для України. За його словами, влада старається фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту.
"Що більш захищеним буде українське небо, українські міста й села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, і для виробництв — у тому числі оборонних виробництв. Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет", — додав глава держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідери країн обговорили виконання Формули миру, яку рік тому було презентовано в Індонезії.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти мають піти з території України на власну суверенну землю. Передусім це необхідно для зупинення війни — вони мають піти, і вони це зроблять.
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