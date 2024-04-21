Зеленский обсудил с главкомом ВСУ Сырским ситуацию на самых горячих участках фронта

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Они обсудили ситуацию на самых горячих участках фронта.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 21 апреля.

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"Только что был доклад Главкома Сырского — о наиболее горячих точках фронта. Времен Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина — Купянское направление", — рассказал Зеленский.

Также президент поблагодарил каждого военнослужащего, каждого командира и всех боевых подразделений ВСУ за их работу.

Кроме того, Сырский доложил о поражении целей на оккупированной территории нашего государства, а также о реализованных операциях и подготовке запланированных.

"Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день — российские потери - приближает для нас такой нужный мир", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал о своем разговоре с министром обороны Рустемом Умеровым. В первую очередь речь шла о ПВО. Зеленский добавил, что Украина контактирует со всеми возможными партнерами, чтобы усилить защиту неба.

Он отметил, что каждый мировой лидер и каждая страна, которые в этом помогают, являются настоящими спасателями жизни.

"Я благодарю всех, кто с Украиной и в Украине! Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства и ради наших людей, благодарю всех, кто помогает, всех, кто работает на украинскую силу и защищает жизнь", — резюмировал президент.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский поблагодарил Палату представителей США за принятие законопроекта о помощи Украине. Он предусматривает финансовую поддержку в 60 миллиардов долларов.

Напомним, что Днепр стал еще одним городом, в котором была представлена экономическая платформа "Зроблено в Україні". Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский .