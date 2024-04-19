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Зеленський нагадав західним партнерам значимість поставок ППО — вечірнє звернення

19 квітня 2024 22:49
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Павло Зінченко
редактор
Зеленський нагадав західним партнерам значимість поставок ППО — вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні ракетні атаки російських загарбників на Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь та інші міста. Він в черговий раз закликав союзників прискорити передачу Україні нових систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у п'ятницю, 19 квітня.

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"Важкий сьогодні день. Ракетні удари. Дніпро — просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал. Також сьогодні — Синельникове, Кривий Ріг", — розповів президент.

Глава держави також додав, що ворог завдав ракетних ударів по Нікополю та портам в Одеській області. Окрім того, були обстріляні населені пункти Донеччини, Миколаївщини та Харківщини.

Зеленський розповів, що внаслідок цих ударів є багато постраждалих, їм усі надається медичина допомога.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких", — додав він. 

Передача систем ППО

"Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, які в них є — є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут, саме тут, щоб захищати життя, — ми говоримо про справжнє союзництво", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує зусилля лідерів усіх держав, які дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості українського повітряного щита.  
 
"Дякую всім, хто зараз з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом", — зазначив президент.

Раніше ми розповідали, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання. 

Зеленський також провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області та захисту людей. Він також оглянув будівництво фортифікацій.

Володимир Зеленський
війна
Україна
обстріли
окупанти
ППО
ракетний удар

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