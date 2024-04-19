Зеленський нагадав західним партнерам значимість поставок ППО — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні ракетні атаки російських загарбників на Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь та інші міста. Він в черговий раз закликав союзників прискорити передачу Україні нових систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у п'ятницю, 19 квітня.

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"Важкий сьогодні день. Ракетні удари. Дніпро — просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал. Також сьогодні — Синельникове, Кривий Ріг", — розповів президент.

Глава держави також додав, що ворог завдав ракетних ударів по Нікополю та портам в Одеській області. Окрім того, були обстріляні населені пункти Донеччини, Миколаївщини та Харківщини.

Зеленський розповів, що внаслідок цих ударів є багато постраждалих, їм усі надається медичина допомога.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких", — додав він.

Передача систем ППО

"Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, які в них є — є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут, саме тут, щоб захищати життя, — ми говоримо про справжнє союзництво", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує зусилля лідерів усіх держав, які дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості українського повітряного щита.



"Дякую всім, хто зараз з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом", — зазначив президент.

Раніше ми розповідали, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання.

Зеленський також провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області та захисту людей. Він також оглянув будівництво фортифікацій.