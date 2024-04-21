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Зеленський обговорив з главкомом ЗСУ Сирським ситуацію на найгарячіших ділянках фронту

21 квітня 2024 17:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський обговорив з главкомом ЗСУ Сирським ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 21 квітня.

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"Щойно була доповідь Головкома Сирського — про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина — Купʼянський напрямок", — розповів Зеленський.

Також президент подякував кожному військовослужбовцю, кожному командиру та усім  бойовим підрозділам ЗСУ за їх роботу.

Окрім того, Сирський доповів про ураження цілей на окупованій території нашої держави, а також про реалізовані операції та підготовку запланованих.

"Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день — російських втрат — наближає для нас такий потрібний мир", — наголосив Зеленський.

Глава держави також розповів про свою розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим. В першу чергу йшлося про ППО. Зеленський додав, що Україна контактує з усіма можливими партнерами, щоб посилити захист неба.

Він зазначив, що кожен світовий лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя.

"Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює на українську силу й захищає життя", — резюмував президент.

Раніше ми розповідали, що Зеленський подякував Палаті представників США за ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає фінансову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів.

Нагадуємо, що Дніпро став ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Україна
звернення
війна в Україні
Сирський

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