Зеленський обговорив з главкомом ЗСУ Сирським ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту.
Про це Зеленський повідомив у неділю, 21 квітня.
Зеленський заслухав головкома ЗСУ
"Щойно була доповідь Головкома Сирського — про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина — Купʼянський напрямок", — розповів Зеленський.
Також президент подякував кожному військовослужбовцю, кожному командиру та усім бойовим підрозділам ЗСУ за їх роботу.
Окрім того, Сирський доповів про ураження цілей на окупованій території нашої держави, а також про реалізовані операції та підготовку запланованих.
"Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день — російських втрат — наближає для нас такий потрібний мир", — наголосив Зеленський.
Глава держави також розповів про свою розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим. В першу чергу йшлося про ППО. Зеленський додав, що Україна контактує з усіма можливими партнерами, щоб посилити захист неба.
Він зазначив, що кожен світовий лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя.
"Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює на українську силу й захищає життя", — резюмував президент.
Раніше ми розповідали, що Зеленський подякував Палаті представників США за ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає фінансову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів.
Нагадуємо, що Дніпро став ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський.
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