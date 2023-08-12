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Зеленский опубликовал впечатляющие фото украинских защитников

12 августа 2023 14:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский опубликовал впечатляющие фото украинских защитников
Бойцы 59 омпбр имени Якова Гандзюка. Фото: Telegram Зеленского
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Владимир Зеленский опубликовал поразительные фото украинских защитников и защитниц. Глава государства заявил, что Украина гордится своими воинами.

Соответствующее сообщение появилось на странице Президента Украины в Telegram.

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Украина гордится своими воинами

"Украина гордится всеми своими защитниками и защитницами. Мы гордимся нашим несгибаемым прекрасным народом. И будем гордиться нашей победой", — написал Зеленский.

Солдат ВСУ на позиции. Фото: Telegram Зеленского
Солдат ВСУ выглядывает из кабины танка. Фото: Telegram Зеленского
Бронетехника ВСУ на марше. Фото: Telegram Зеленского
Воин ВСУ запускает беспилотник. Фото: Telegram Зеленского
Солдат ВСУ в окопе. Фото: Telegram Зеленского
Украинский воин с дроном в руке. Фото: Telegram Зеленского

Ранее мы рассказывали, что Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны.

Напомним, Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных.

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