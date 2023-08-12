Зеленский опубликовал впечатляющие фото украинских защитников
12 августа 2023 14:11
Бойцы 59 омпбр имени Якова Гандзюка. Фото: Telegram Зеленского
Владимир Зеленский опубликовал поразительные фото украинских защитников и защитниц. Глава государства заявил, что Украина гордится своими воинами.
Соответствующее сообщение появилось на странице Президента Украины в Telegram.
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Украина гордится своими воинами
"Украина гордится всеми своими защитниками и защитницами. Мы гордимся нашим несгибаемым прекрасным народом. И будем гордиться нашей победой", — написал Зеленский.
Ранее мы рассказывали, что Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны.
Напомним, Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных.