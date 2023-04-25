Зеленський показав, що доводиться переживати українцям під час війни

Українці поряд з будівлею, яку знищили окупанти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав, що доводиться переживати людям під час війни, яку розпочала Російська Федерація. Він опублікував декілька світлин з різних населених пунктів країни.

Зеленський опублікував фото у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Українці під час війни

"Ніхто у світі не має права стояти вище, ніж людське життя. Ніхто у світі не має права руйнувати мир", — наголосив Зеленський.

Він додав, що ніхто у світі не має бути "рівнішим", ніж міжнародне право.

Військові у лікарні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Рятувальники під час пожежі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Заміноване поле в Україні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада вже розпочала підготовку енергетичної системи країни до майбутньої зими. У рамках спеціальної координаційної наради, проведеної у Житомирській області, було обговорено питання оновлення області та усієї енергосистеми України.

Також ми писали, що Володимир Зеленський, прокоментувавши удар російських загарбників по Куп’янську, заявив, що про цей та інші злочини не можна забувати ні на секунду. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.

Додамо, 23 квітня, Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні звернувся до українців. Він нагадав, що перемога має бути спільною, і просить шанувати те, що в інших куточках України тихо, а не так, як на передовій.