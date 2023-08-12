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Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників

12 серпня 2023 14:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників
Бійці 59 омпбр імені якова Гандзюка. Фото: Telegram Зеленського
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників і захисниць. Голова держави заявив, що Україна пишається своїми воїнами.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Президента України у Telegram.

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Україна пишається своїми воїнами

"Україна пишається всіма своїми захисниками й захисницями. Ми пишаємося нашим незламним прекрасним народом. І пишатимемося нашою перемогою", — написав Зеленський.

Солдат ЗСУ на позиції. Фото: Telegram Зеленського
Солдат ЗСУ визирає з кабіни танка. Фото: Telegram Зеленського
Бронетехніка ЗСУ на марші. Фото: Telegram Зеленського
Воїн ЗСУ запускає безпілотник. Фото: Telegram Зеленського
Солдат ЗСУ в окопі. Фото: Telegram Зеленського
Український воїн з дроном у руці. Фото: Telegram Зеленського

Раніше ми розповідали, що Зеленський показав, що доводиться переживати українцям під час війни.

Нагадуємо, Володимир Зеленський показав кадри мужніх українських військових.

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