Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників
12 серпня 2023 14:11
Бійці 59 омпбр імені якова Гандзюка. Фото: Telegram Зеленського
Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників і захисниць. Голова держави заявив, що Україна пишається своїми воїнами.
Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Президента України у Telegram.
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Україна пишається своїми воїнами
"Україна пишається всіма своїми захисниками й захисницями. Ми пишаємося нашим незламним прекрасним народом. І пишатимемося нашою перемогою", — написав Зеленський.
Раніше ми розповідали, що Зеленський показав, що доводиться переживати українцям під час війни.
Нагадуємо, Володимир Зеленський показав кадри мужніх українських військових.