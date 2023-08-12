Бійці 59 омпбр імені якова Гандзюка. Фото: Telegram Зеленського

Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників і захисниць. Голова держави заявив, що Україна пишається своїми воїнами.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Президента України у Telegram.

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Україна пишається своїми воїнами

"Україна пишається всіма своїми захисниками й захисницями. Ми пишаємося нашим незламним прекрасним народом. І пишатимемося нашою перемогою", — написав Зеленський.

Солдат ЗСУ на позиції. Фото: Telegram Зеленського

Солдат ЗСУ визирає з кабіни танка. Фото: Telegram Зеленського

Бронетехніка ЗСУ на марші. Фото: Telegram Зеленського

Воїн ЗСУ запускає безпілотник. Фото: Telegram Зеленського

Солдат ЗСУ в окопі. Фото: Telegram Зеленського

Український воїн з дроном у руці. Фото: Telegram Зеленського

Раніше ми розповідали, що Зеленський показав, що доводиться переживати українцям під час війни.

Нагадуємо, Володимир Зеленський показав кадри мужніх українських військових.