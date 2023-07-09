Зеленский подвел итоги недели и поблагодарил военных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое ежедневное видеообращение на фоне замка Любарта в Луцке. Он поблагодарил украинских бойцов за отважность и отметил активные действия ВСУ на передовой.

Соответствующее обращение глава государства обнародовал в своих соцсетях.

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Обращение Зеленского 9 июля

"На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "Восьмидесятки"... Молодцы, воины!" — отметил Президент украинских защитников.

Зеленский рассказал, что на Таврийском направлении, как всегда, мощно, горячо и храбро. Особенно там отличились десантники "Семьдесят девятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада. Глава государства поблагодарил их за профессиональную работу.

"Особенно отмечу воина бригады "Запорожская Сечь" — майора Владимира Гончарова. Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар — 35-я отдельная бригада морской пехоты — спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец — стрелок батальона охраны 15-й авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы "Магуры" 47-й отдельной механизированной бригады — майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята! — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил каждого и каждую, кто работает ради победы Украины.

Напомним, 9 июля Президент Украины вместе с президентом Польши прибыл в Луцк. Лидеры посетили Кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла.

Также во время визита Владимир Зеленский провел совещание. В рамках беседы обсуждалась безопасная и социальная ситуация на Волыни.