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Зеленський підбив підсумки тижня та подякував військовим

9 липня 2023 17:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський підбив підсумки тижня та подякував військовим
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський опублікував своє щоденне відеозвернення на фоні замку Любарта у Луцьку. Він подякував українським бійцям за відважність та відзначив активні дії ЗСУ на передовій.

Відповідне звернення глава держави оприлюднив у своїх соцмережах. 

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Звернення Зеленського 9 липня

"Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "Вісімдесятки"… Молодці, воїни!" — відзначив Президент українських захисників. 

Зеленський розповів, що на Таврійському напрямку, як завжди, потужно, гаряче та хоробро. Особливо там відзначились десантники "Сімдесят девʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат та 59-та окрема мотопіхотна бригада. Глава держави подякував їм за професійну роботу.

"Особливо відзначу воїна бригади "Запорізька Січ" — майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар — 35-та окрема бригада морської піхоти — дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець — стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури" 47-ї окремої механізованої бригади — майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці!" — наголосив Зеленський.

Він також подякував кожному та кожній, хто працює задля перемоги України.

Нагадаємо, 9 липня Президент України разом із президентом Польщі прибув до Луцька. Лідери відвідали Кафедральний собор Святих Апостолів Петра та Павла.

Також під час візиту Володимир Зеленський провів нараду. У рамках бесіди обговорювалася безпечна та соціальна ситуація на Волині.

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