Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшней встречи "Рамштайн-9". По его словам, есть очередные сильные решения по защите нашего государства и укреплению военных.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время обращения к украинцам.

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"Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, — Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть", — сказал Зеленский.

Он отметил, что не все о "Рамштайне" можно сообщать публично.

"Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", — отметил Президент.

По его словам Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист проиграло, и чтобы это произошло быстрее.

"Мы видим, что кремль пытается выжать из россии весь возможный потенциал агрессии. Они — спешат. Потому что знают, что мир — все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость — это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизни людей, скорость возвращает безопасность", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня прошла очередная встреча "Рамштайн-9". Новини.LIVE рассказывали об итогах.